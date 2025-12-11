В Госдуму РФ внесен законопроект, ограничивающий права уехавших из-за политического преследования

В Государственную думу РФ внесен проект закона об ограничении в правах российских граждан, покинувших страну и заочно осужденных по политическим статьям. Инициаторы утверждают, что речь идет о "временных ограничительных мерах".

Как сообщается на официальной странице

думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, законопроект направлен против лиц, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом.

Речь идет о тех, кто признан виновным в уголовных преступлениях, а также в невыполнении предписаний министерства юстиции об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушении порядка деятельности иноагента, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, призывах к введению санкций против РФ, дискредитации Вооруженных Сил РФ, участии в деятельности "нежелательной" организации.

Среди предложенных санкций: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость, приостановка действия водительского удостоверения, запрет регистрации транспортных средств.

Речь также идет об отказе в заключении кредитного договора, отказе в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн, приостановлении деятельности лицензий, запрете на дистанционное банковское обслуживание в России, замораживании банковских счетов и другого имущества.

Им будет отказано в выполнении некоторых консульских действий – согласно публикациям СМИ, это решение вопросов гражданства – включая выход из него, смена документов за рубежом, регистрация брака, смена имени, получение и заверение документов, юридическая помощь арестованным.

Другие санкции: запрет на заключение сделок и иных действий третьими лицами по доверенности и запрет на использование электронной подписи.

Как отмечается, эти меры будут вводиться по решению не суда, а генерального прокурора РФ или его заместителя. "Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный реестр – "Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры", – который будет размещён в открытом доступе в интернете", – сообщается на странице комиссии.

"Я бы расценил эту новеллу фактически как лишение гражданства и полное поражение в правах. При этом предлагается введение таких ограничений, которые не предусмотрены даже в качестве наказания за совершение преступления. И все это делается без решения суда на основании субъективного мнение генпрокурора или его замов", – заявил изданию The Insider юрист-правозащитник Евгений Смирнов.