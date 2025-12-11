Минздрав предостерегает: синильная кислота в миндальном печенье

Компания "IsraCO – шивук мутагей мазон бейнлеуми" сообщила в министерство здравоохранения о подозрении на содержание повышенного уровня синильной (цианистоводородной) кислоты в миндальном печенье Sapori Amaretti из Италии, партия со сроком годности до 18.03.2026.

После уведомления итальянского производителя о том, что в партии продукции, которая не поставлялась в Израиль, было обнаружено превышение уровня синильной кислоты, производитель в качестве меры предосторожности отзывает дополнительные партии продукта.

Речь идет о печенье с миндалем, упаковки по 175 г., срок годности до 18.03.2026, партия 2 355077, штрихкод 8000895003379, производитель Colussi SPA, произведено во Флоренции (Италия). Импортер и распространитель – "IsraCO – шивук мутагей мазон бейнлеуми".

Продукт изымается с каналов продажи. По всем вопросам обращаться в службу поддержки клиентов по телефону *9872.