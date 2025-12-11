Boston Scientific объявила, что перенесет производственные линии из Йокнеама в Ирландию

Американский производитель медицинского оборудования Boston Scientific сообщила о намерении постепенно перевести производственную деятельность, которая в настоящее время осуществляется на объекте "Галиль Медикал" в Йокнеаме, на объект компании в Голуэе в Ирландии.

В компании объясняют, что шаг направлен на "подготовку к ожидаемому росту спроса и согласование возможностей, технологий и ресурсов на глобальных производственных объектах".

Перенос производственных линий начнется во второй половине 2027 года и будет завершен в начале 2028 года. На данный момент на объекте работают несколько десятков специалистов..

Компания добавила, что ее специализирующийся на лазерах центр НИОКР в Израиле продолжит работать, и что она "продолжит действовать, инвестировать и присутствовать в Израиле".