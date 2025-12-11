x
Пресса

12 канал ИТВ: появились зацепки по месту захоронения Рана Гвили

Заложники
Погибшие
Исламский джихад
время публикации: 11 декабря 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 19:40
12 канал ИТВ: появились зацепки по месту захоронения Рана Гвили
Miriam Alster/FLASH90

Представители служб безопасности подтвердили 12 каналу ИТВ, что появились зацепки по поводу возможного места захоронения Рана Гвили – последнего из похищенных, чьи останки все еще не возвращены террористами.

В последние дни проводится проверка этих зацепок. Район, который изучается, связан с организацией "Исламский джихад", боевики которой похитили Рана Гвили в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Отметим, что представитель "Исламского джихада" Абу Хамза ранее заявил, что группировка передала всех находившихся в ее распоряжении заложников.

