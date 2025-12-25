ЦАХАЛ прокомментировал наезд на молившегося палестинца: "Инцидент расследуется"

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала инцидент с предумышленным наездом на палестинца в окрестностях Рамаллы, уточнив, что подозреваемый, находившийся в гражданской одежде, еще и открыл огонь в сторону палестинца. Инцидент произошел в районе деревни Дир-Джарир, в зоне ответственности бригады "Биньямин".

Предварительная проверка показала, что речь идет о солдате-резервисте, который открыл огонь, будучи одетым в гражданскую одежду, грубо превысив свои полномочия. Проверяются утверждения о наличии пострадавших.

Вскоре после этого была получена видеозапись, на которой вооруженный человек сбивает палестинца: после проверки выяснилось, что это тот же солдат-резервист. Указанные события расследуются, по результатам проверки выводы будут переданы соответствующим инстанциям.

Оружие солдата было изъято ЦАХАЛом, его служба прекращена. ЦАХАЛ решительно осуждает и рассматривает с максимальной серьезностью любые проявления насилия, и требует от своих военнослужащих и командиров действовать в соответствии с ценностями и принципами Армии обороны Израиля, сказано в официальном сообщении ЦАХАЛа.