25 декабря 2025
Израиль

На юге Ливана ликвидирован боевик "Хизбаллы", восстанавливавший ее инфраструктуру

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 19:42
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе деревни Джмейджме на юге Ливана. Террорист занимался восстановлением террористической инфраструктуры группировки в указанном районе, что является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане.

ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы и защищать Государство Израиль и его жителей.

Израиль
