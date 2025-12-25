На юге Ливана ликвидирован боевик "Хизбаллы", восстанавливавший ее инфраструктуру
время публикации: 25 декабря 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 19:42
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе деревни Джмейджме на юге Ливана. Террорист занимался восстановлением террористической инфраструктуры группировки в указанном районе, что является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане.
ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы и защищать Государство Израиль и его жителей.