На юге Ливана ликвидирован боевик "Хизбаллы", восстанавливавший ее инфраструктуру

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе деревни Джмейджме на юге Ливана. Террорист занимался восстановлением террористической инфраструктуры группировки в указанном районе, что является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане.

ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы и защищать Государство Израиль и его жителей.