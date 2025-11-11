Анализ крови может показать тяжесть сотрясений мозга

Определенные биомаркеры, связанные с работой мозга, коррелируют с выраженностью симптомов у подростков, восстанавливающихся после сотрясения, сообщается в журнале Journal of Head Trauma Rehabilitation.

Ученые также отметили, что у мальчиков и девочек, перенесших сотрясение, наблюдаются заметные различия в уровне этих биомаркеров.

В исследовании приняли участие 339 подростков в возрасте 11–18 лет, у которых симптомы сохранялись не менее пяти недель. Участникам сделали анализ крови, чтобы определить концентрацию пяти белков и липидов, высвобождающихся из мозга после травмы.

Результаты показали, что некоторые из этих показателей действительно отражают тяжесть симптомов сотрясения. При этом различия между полами оказались значительными: у девочек повышенные уровни маркеров, связанных с повреждением клеток мозга, чаще сопровождались усилением эмоциональных проявлений, тогда как у мальчиков более низкие уровни тех же веществ были связаны с выраженными физическими и общими симптомами.