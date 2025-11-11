Подростки с мигренью втрое чаще страдают гипертонией. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что у подростков с мигренью повышен риск развития гипертонии, поэтому так важна ранняя диагностика кровяного давления. Работа опубликована в журнале Hypertension.

Масштабное исследование израильских ученых из Еврейского университета и медицинского центра "Адаса" выявило связь между мигренью и гипертонией у молодых людей. Анализ данных более чем двух миллионов подростков показал, что те, кто страдает от мигрени, в три раза чаще имеют повышенное артериальное давление по сравнению со сверстниками.

Исследователи изучили медицинские карты израильтян в возрасте от 16 до 20 лет, прошедших обследование перед призывом в армию с 1990 по 2019 год. Среди 61 тысячи подростков с диагностированной мигренью почти каждый 150-й также страдал гипертонией, тогда как среди здоровых подростков этот показатель составлял лишь одного из 500 человек. Связь сохранялась даже с учетом возраста, пола, индекса массы тела и социально-экономического статуса.

Особенно важным оказалось наблюдение о тяжести заболеваний: подростки с тяжелыми формами мигрени более чем в четыре раза чаще имели высокое давление. Ученые отмечают, что мигрень может служить маркером ранней сосудистой дисфункции, указывая на повышенный сердечно-сосудистый риск задолго до взрослого возраста.

Ученые подчеркивают важность раннего скрининга артериального давления у подростков с мигренью для предотвращения будущих осложнений, включая болезни сердца и инсульт.