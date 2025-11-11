x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 13:07
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Подростки с мигренью втрое чаще страдают гипертонией. Израильское исследование

Исследования
Израильские ученые
Медицинская статистика
время публикации: 11 ноября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 12:11
Подростки с мигренью втрое чаще страдают гипертонией. Израильское исследование
AP Photo/Jon Super

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что у подростков с мигренью повышен риск развития гипертонии, поэтому так важна ранняя диагностика кровяного давления. Работа опубликована в журнале Hypertension.

Масштабное исследование израильских ученых из Еврейского университета и медицинского центра "Адаса" выявило связь между мигренью и гипертонией у молодых людей. Анализ данных более чем двух миллионов подростков показал, что те, кто страдает от мигрени, в три раза чаще имеют повышенное артериальное давление по сравнению со сверстниками.

Исследователи изучили медицинские карты израильтян в возрасте от 16 до 20 лет, прошедших обследование перед призывом в армию с 1990 по 2019 год. Среди 61 тысячи подростков с диагностированной мигренью почти каждый 150-й также страдал гипертонией, тогда как среди здоровых подростков этот показатель составлял лишь одного из 500 человек. Связь сохранялась даже с учетом возраста, пола, индекса массы тела и социально-экономического статуса.

Особенно важным оказалось наблюдение о тяжести заболеваний: подростки с тяжелыми формами мигрени более чем в четыре раза чаще имели высокое давление. Ученые отмечают, что мигрень может служить маркером ранней сосудистой дисфункции, указывая на повышенный сердечно-сосудистый риск задолго до взрослого возраста.

Ученые подчеркивают важность раннего скрининга артериального давления у подростков с мигренью для предотвращения будущих осложнений, включая болезни сердца и инсульт.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 ноября 2025

Обезболивающие могут быть причиной головных болей
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 мая 2019

FDA одобрило к продажам разработанный израильским стартапом браслет от мигреней
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 августа 2016

Бабушкины рецепты: американским спортсменам помогают восстанавливаться банки