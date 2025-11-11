Антитела, полученные от верблюдов и лам, могут помочь в лечении Альцгеймера

Исследование, опубликованное в Trends in Pharmacological Sciences, показало, что нанотела – миниатюрные белки из верблюдов, лам и альпак – могут эффективно достигать клеток мозга у мышей и оказывать терапевтический эффект с минимальными побочными действиями. Ученые также объяснили, как можно безопасно перейти к испытаниям на людях.

Нанотела впервые были открыты в начале 1990-х годов бельгийскими учеными, изучавшими иммунную систему верблюдовых. Они заметили, что помимо обычных антител, состоящих из двух тяжелых и двух легких цепей, верблюдовые производят более простые варианты, состоящие только из тяжелых цепей. Активная часть этих антител, которая получила название нанотела, составляет примерно одну десятую размера обычного антитела. Такие молекулы уникальны для верблюдовых и некоторых хрящевых рыб и не встречаются у других млекопитающих.

Антитела широко применяются в медицине для лечения рака и аутоиммунных заболеваний, однако их эффективность при заболеваниях головного мозга остается ограниченной. Даже те редкие антителесодержащие препараты, которые демонстрируют положительный эффект, например при болезни Альцгеймера, часто сопровождаются нежелательными побочными действиями.

По словам ученых, компактная структура нанотел дает им явное преимущество. Их небольшой размер позволяет преодолевать гематоэнцефалический барьер и более эффективно воздействовать на целевые молекулы, что может улучшить терапевтический эффект и снизить риск побочных реакций. Ранее исследования показали, что нанотела способны восстанавливать нормальное поведение у мышей с моделями шизофрении и других неврологических нарушений. Кроме уникальных биологических свойств, нанотела легче производить и очищать по сравнению с традиционными антителами. Их также можно точно конструировать и адаптировать для воздействия на конкретные мозговые молекулы.

Прежде чем препараты на основе нанотел смогут пройти клинические испытания на людях, предстоит несколько важных этапов. Исследователи подчеркивают необходимость токсикологических испытаний и оценки долгосрочной безопасности. Также важно изучить последствия хронического применения и определить, как долго нанотела сохраняют активность в мозге – ключевой момент для разработки точных схем дозирования.