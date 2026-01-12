В районе Мате-Биньямин выявлена зараженная бешенством собака

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в поселке Хашмонаим (региональный совет Мате-Биньямин) выявлена зараженная бешенством крупная собака бело-бежевого окраса. По данным минздрава, животное также видели в населенных пунктах Ганей-Модиин и Модиин-Илит.

Сообщение о зараженной собаке поступило 11 января. Четырех человек, контактировавших с собакой, направили на получение профилактического лечения против бешенства.

Минздрав просит всех, кто контактировал с этим животным или чьи домашние животные могли контактировать с ним либо с бродячими животными в районе инцидента в период с 28.12.2025 по 10.01.2026 включительно, срочно обратиться в окружную службу здравоохранения Рамле по телефону 08-9181202 или в ближайшую по месту жительства службу здравоохранения, чтобы решить вопрос о профилактике. В нерабочие часы и в выходные следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также рекомендует родителям уточнить у детей, не было ли у них контакта с подозрительными животными, владельцам домашних животных – проверить актуальность прививок у муниципального ветеринара, а при укусе/царапине немедленно промыть место водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в службу здравоохранения для оценки необходимости профилактики.