Диабет обходится мировой экономике в триллионы долларов

Команда исследователей из IIASA и Венского университета экономики и бизнеса оценила влияние диабета на экономики 204 стран в 2020-2050 годах. По их подсчетам, без учета неформального ухода мировые потери составят около 10 трлн долларов (0,2% глобального ВВП), а с его учетом вырастут до 152 трлн долларов, или 1,7% ВВП, что подчеркивает масштаб проблемы.

Доминирующая доля экономического бремени диабета – 85-90% – связана с неформальным уходом, поскольку заболевание встречается в десятки раз чаще, чем приводит к смерти. Хотя диабет более распространен в странах с низкими доходами, наибольшие суммарные потери несут США, затем Китай и Индия. Частично это отражает масштабы экономик, однако в относительном выражении лидирует Чехия, где нагрузка достигает 0,5% ВВП; за ней следуют США и Германия (по 0,4%). Самые высокие потери на душу населения зафиксированы в Ирландии, Монако и на Бермудских островах – около 18 000, 12 000 и 8 000 долларов соответственно.

Ключевое различие между богатыми и бедными странами – структура затрат: в странах с высоким доходом на медицинское лечение приходится 41% экономического ущерба (без учета ухода), тогда как в странах с низким доходом – лишь 14%, где преобладают потери из-за снижения трудоспособности.

По сравнению с болезнью Альцгеймера, деменцией и раком экономический ущерб от диабета за тот же период оказывается особенно значительным. Авторы отмечают, что самый действенный путь снизить риск заболевания и связанные с ним затраты – это продвижение здорового образа жизни, включая физическую активность и сбалансированное питание. Не менее важна и ранняя диагностика: массовые программы скрининга, а также быстрое выявление и своевременное лечение людей с симптомами или повышенным риском способны существенно сократить как медицинские, так и экономические последствия диабета.