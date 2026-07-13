В Европе зафиксировано 10 тысяч случаев избыточной смертности во время июньской жары

Более 10 тысяч избыточных смертей зарегистрировали в европейских странах во время сильной жары, охватившей западную часть континента в конце июня. Согласно данным европейской системы мониторинга смертности EuroMOMO, свыше 9 тысяч умерших были людьми старше 65 лет.

Экстремально высокие температуры привели к новым температурным рекордам сразу в нескольких европейских странах. Тысячи избыточных смертей зафиксировали, в частности, в Бельгии, Великобритании, Франции и Испании.

Ученые из международной исследовательской группы World Weather Attribution заявили, что без антропогенного изменения климата подобные волны жары были бы практически невозможны.

Отдельное исследование показало, что в Англии и Уэльсе из-за жары в мае и июне могли умереть не менее 2,7 тысячи человек. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона, Метеорологической службы Великобритании и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Для оценки последствий жары исследователи использовали метеорологические данные, климатические модели и результаты предыдущих исследований избыточной смертности.

В мае и июне Великобритания, как и многие другие европейские страны, столкнулась с двумя сильными волнами жары. В Англии температура достигала рекордных для этих месяцев 35,1 и 37,7 градуса соответственно. Специалисты отмечают, что необычной была не только интенсивность жары, но и то, насколько рано она наступила.

По оценкам исследователей, с 21 по 29 мая жара могла стать причиной смерти около 550 человек, а с 18 по 28 июня – почти 2,2 тысячи жителей Англии и Уэльса. Официальную оценку смертности, связанной с недавними волнами жары, Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании опубликует позднее. Эксперты подчеркивают, что изменение климата делает периоды экстремальной жары более частыми и интенсивными, увеличивая риски для здоровья населения.