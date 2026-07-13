Ученые обнаружили риск поражения сердечного клапана, связанный с заболеванием десен

Бактерии, вызывающие заболевания десен, могут быть связаны не только с проблемами полости рта, но и с развитием серьезных заболеваний сердца. Новое исследование показало, что один из микроорганизмов, вызывающих пародонтит, способен способствовать накоплению кальция в аортальном клапане сердца.

Речь идет о кальцифицирующем аортальном стенозе – заболевании, при котором аортальный клапан постепенно утолщается и становится менее подвижным из-за отложений кальция. В результате сердцу становится сложнее перекачивать кровь. На ранних стадиях болезнь может протекать без симптомов, однако со временем она способна привести к одышке, боли в груди, обморокам, сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

Исследователи сосредоточились на бактерии Porphyromonas gingivalis, которая играет важную роль в развитии пародонтита – хронического воспалительного заболевания десен. Ранее этот микроорганизм уже связывали с воспалительными процессами в организме и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые изучили ткани сердечных клапанов пациентов, перенесших операцию по их замене. Они обнаружили, что в кальцифицированных аортальных клапанах количество P. gingivalis заметно отличалось от показателей в тканях пациентов с другими заболеваниями клапанов.

Чтобы подробнее изучить возможный механизм воздействия бактерии на сердце, исследователи провели эксперименты на мышах. Повторное воздействие живой P. gingivalis приводило к накоплению бактерий в аортальных клапанах животных, усилению кальцификации и появлению признаков аортального стеноза. Кроме того, ученые выяснили, что бактерия активирует интерлейкин-1 бета – белок, участвующий в развитии воспалительных процессов. Когда исследователи генетически блокировали этот механизм, степень кальцификации клапанов и выраженность симптомов заболевания значительно снижались даже при наличии бактерии. Эксперименты также показали, что профилактическое применение антибиотиков уменьшало негативное воздействие P. gingivalis на сердечные клапаны.

Авторы работы считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять связь между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В будущем лечение заболеваний десен и снижение хронического воспаления потенциально могут стать частью профилактики кальцифицирующего аортального стеноза.

При этом исследователи подчеркивают, что результаты пока носят предварительный характер. Работа была представлена на научной конференции, но еще не прошла полноценное рецензирование и не была опубликована в научном журнале. Кроме того, обнаруженную связь предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.