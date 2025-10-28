Кариес и заболевания десен могут почти удвоить риск инсульта

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology Open Access, издаваемом Американской академией неврологии, у людей, одновременно страдающих кариесом и заболеваниями десен, может быть повышен риск развития ишемического инсульта.

Ишемический инсульт происходит, когда тромб или закупорка сосуда препятствуют поступлению кислорода и питательных веществ в мозг. Это наиболее распространенный тип инсульта. Кариес возникает в результате разрушения зубной эмали бактериями – чаще всего из-за чрезмерного потребления сладостей или крахмалистой пищи, недостаточной гигиены полости рта либо генетической предрасположенности. Заболевания десен, или пародонтоз, представляют собой хроническое воспаление или инфекцию десен и костной ткани, удерживающей зубы. Без своевременного лечения они могут привести к потере зубов.

В исследовании участвовали 5986 взрослых со средним возрастом 63 года. На момент начала наблюдения ни один из них не перенес инсульт. Всем участникам провели стоматологический осмотр для выявления заболеваний десен, кариеса или их сочетания. На основе этих данных людей разделили на три группы: с здоровой полостью рта, только с заболеваниями десен и с заболеваниями, сопровождающимися кариесом.

Наблюдение за участниками продолжалось в течение 20 лет. В этот период исследователи проводили телефонные опросы и анализировали медицинские записи, чтобы определить, у кого из участников со временем произошел инсульт. Среди 1640 участников с хорошим состоянием полости рта инсульт был зафиксирован у 4%. Для сравнения, среди тех, кто страдал исключительно заболеваниями десен, инсульт произошел у 7% участников, а среди людей с сочетанием заболеваний десен и кариеса – у 10%.

После учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела и курение, исследователи выяснили, что у людей, страдающих одновременно кариесом и заболеваниями десен, вероятность инсульта была на 86% выше, чем у участников со здоровыми зубами. Для тех, кто имел только заболевания десен, риск оказался выше на 44%. Кроме того, при анализе случаев, связанных не только с инсультами, ученые обнаружили, что у людей с кариесом и воспалением десен вероятность серьезных сердечно-сосудистых событий – таких как инфаркт, инсульт или смертельные болезни сердца – была на 36% выше.

Особое значение имели регулярные стоматологические осмотры: у участников, которые систематически посещали стоматолога, риск возникновения кариеса и заболеваний десен был на 81% ниже, а вероятность появления только заболеваний десен – на 29% меньше.