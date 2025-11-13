"Лакомка" с листерией: минздрав Израиля отзывает мороженое, произведенное в Украине

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в ходе проверки Службы контроля за продуктами питания в одной из партий импортного мороженого обнаружена бактерия Listeria monocytogenes.

Речь идет о молочном мороженом на растительных жирах со вкусом клубники (90 г) украинского производителя Laska, импортируемом компанией "אייס לקו בע"מ".

В качестве меры предосторожности импортер объявил добровольный отзыв сразу двух продуктов: молочного мороженого на растительных жирах со вкусом клубники (срок годности до 7.4.2027, дата производства 7.4.2025) и молочного мороженого на растительных жирах со вкусом шоколада в шоколадной глазури "Лакомка" (100 г) с датами производства 6.4.2025, 6.5.2025 и 17.7.2025 и соответствующими сроками годности до 6.4.2027, 6.5.2027 и 17.7.2027. Компания собирает продукцию из торговых точек в координации с минздравом.

Покупателям, у которых есть указанные продукты, рекомендуется не употреблять их.

В минздраве напоминают, что бактерия Listeria monocytogenes может вызвать заболевание у людей из групп высокого риска – пожилых, лиц с ослабленным иммунитетом, а также привести к выкидышам у беременных женщин.

Для обращения по вопросам отзыва компания "אייס לקו בע"מ" открыла телефон горячей линии: 050-222-2097.