Минздрав сообщает об отзыве из продажи копченого лосося Sterling из-за листерии

После проверки специалистами Службы контроля качестве пищевых продуктов при министерстве здравоохранения минздрав объявляет об обнаружении бактерии листерии в нарезке копченого лосося бренда Sterling и об отзыве этого товара из продажи.

Речь идет об упаковках по 100 граммов, бренд Sterling, штрих-код 7290008340618, произведено компанией "Вилигер Таасиот" 23.10.2025. Срок годности продукта – до 23.11.2025.

Для связи с отделом по работе с клиентами следует звонить по телефону 1-800-50-40-50 или обращаться по электронной почте [email protected]. Потребителей просят не употреблять вышеназванный продукт в пищу.

Листерия – род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi – для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.