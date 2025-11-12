Эффективность вакцины против гриппа зависит от возраста

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Immunology, сезонные вакцины против гриппа вызывали сопоставимые уровни антител, однако их способность активировать клеточный иммунитет существенно различалась в зависимости от типа вакцины и возраста участников.

Обычно ученые оценивают эффективность вакцины по уровню антител – ключевому показателю, демонстрирующему, вызывает ли препарат иммунный ответ. Высокие уровни антител действительно помогают защититься от тяжелых форм гриппа, но не гарантируют полного иммунитета: болезнь может проявляться вновь, хотя и в более легкой форме, чем у невакцинированных людей. Чтобы получить более полное представление об иммунной защите, исследователи сосредоточились на показателях клеточного иммунитета, которые, по их мнению, позволяют точнее прогнозировать силу и продолжительность иммунного ответа, чем одно лишь измерение антител.

В исследовании были проанализированы четыре вакцины: Fluzone High-Dose, Fluzone Standard-Dose, Flucelvax и Fluad. Среди пожилых участников (65-85 лет) наиболее выраженный и согласованный иммунный ответ со стороны B- и T-клеток наблюдался после вакцинации Fluzone High-Dose. Эта вакцина стимулировала раннюю активацию циркулирующих фолликулярных T-хелперов и клеток, вырабатывающих антитела, что способствует формированию долговременной иммунной памяти.

У более молодых людей (28-60 лет) вакцина Flucelvax, созданная с использованием клеток млекопитающих, показала лучшие результаты по сравнению со стандартной вакциной Fluzone Standard-Dose, производимой на основе куриных яиц. Flucelvax эффективнее активировала многофункциональные T-клетки CD4+, выделяющие цитокины, и вызывала более сильный ответ со стороны B-клеток памяти, отвечающих за длительную защиту организма. Сейчас ученые работают над созданием универсальной вакцины против гриппа, способной обеспечивать широкую и продолжительную защиту от всех или большинства штаммов вируса. Такая вакцина могла бы устранить необходимость ежегодных прививок.