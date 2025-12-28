Полицейская операция в Негеве: пойман 13-летний мальчик, ехавший за рулем

Полиция Южного округа проводила операцию по пресечению опасных для жизни нарушений правил дорожного движения на территории бедуинских поселков Негева: в операции принимали участие несколько команд на полицейских внедорожниках и мотоциклах, а помощь им оказывало авиационное подразделение полиции.

В ходе операции полицейские заметили подозрительный автомобиль и приказали водителю остановиться. Однако водитель не подчинился требованию полиции и попытался скрыться, через несколько минут его заблокировали и задержали.

За рулем машины оказался мальчик 13 лет, а рядом с ним на пассажирском сиденье сидела его 15-летняя сестра. На место был вызван представитель семьи. Автомобиль, у которого не было действующей лицензии, сняли с трассы и конфисковали, несовершеннолетнего доставили в полицейский участок.