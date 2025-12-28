Американский университет разорвал связи с антисемиткой из ООН Франческой Альбанезе

Джорджтаунский университет в США сообщил о разрыве связей со специальным докладчиком ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе, которая ранее была подвергнута американским санкциям за антисемитизм.

"Федеральное законодательство запрещает американским учреждениям поддерживать связи с лицами, находящимися под санкциями", – сообщила глава Института изучения международной миграции Анна Мария Майда.

Альбанезе числилась исследовательницей Школы иностранных отношений Джорджатунского университета. Она не являлась его сотрудницей, но могла пользоваться университетскими ресурсами. Упоминания о ней удалены с сайта научного заведения.

США обвиняют спецдокладчика ООН в антисемитизме и поддержке террора. Санкции против нее были введены в июле 2025 года. "Причина их – нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля", – сообщил тогда Государственный секретарь Марко Рубио.