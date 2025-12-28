x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Американский университет разорвал связи с антисемиткой из ООН Франческой Альбанезе

ООН
Антисемитизм
США
время публикации: 28 декабря 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 14:32
Американский университет разорвал связи с антисемиткой из ООН Франческой Альбанезе
AP Photo/Gregorio Borgia

Джорджтаунский университет в США сообщил о разрыве связей со специальным докладчиком ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе, которая ранее была подвергнута американским санкциям за антисемитизм.

"Федеральное законодательство запрещает американским учреждениям поддерживать связи с лицами, находящимися под санкциями", – сообщила глава Института изучения международной миграции Анна Мария Майда.

Альбанезе числилась исследовательницей Школы иностранных отношений Джорджатунского университета. Она не являлась его сотрудницей, но могла пользоваться университетскими ресурсами. Упоминания о ней удалены с сайта научного заведения.

США обвиняют спецдокладчика ООН в антисемитизме и поддержке террора. Санкции против нее были введены в июле 2025 года. "Причина их – нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля", – сообщил тогда Государственный секретарь Марко Рубио.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2025

Альбанезе о ситуации в Газе: "Первый геноцид, пробудивший мир"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 октября 2025

Франческа Альбанезе: "К геноциду коренного населения Палестины причастны многие государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 августа 2025

Франческа Альбанезе лишилась верификации в X из-за американских санкций