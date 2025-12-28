x
Израиль

Дело "Черный алмаз": курьеры провезли в Израиль алмазы на $74 млн в прямой кишке

Прокуратура
Контрабанда
время публикации: 28 декабря 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 15:23
Миллиардер Лев Леваев
Yossi Zeliger/Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительные заключения по масштабному делу о контрабанде в Израиль необработанных алмазов – главным образом, из России – на десятки миллионов долларов.

Это расследование было названо "Черный алмаз", и в рамках этого дела неоднократно допрашивался миллиардер Лев Леваев, однако против него самого дело было закрыто.

Необработанные алмазы систематически и организованно доставлялись в Израиль в обход таможенного контроля из принадлежаго Леваеву российского алмазного месторождения при помощи курьеров, которые прятали упакованные "колбаской" камни в прямой кишке.

По прибытии в Израиль курьеры проходили через "зеленый коридор" на таможне, не сообщая о перевозимых алмазах. После этого они передавали камни обвиняемым – высокопоставленным сотрудникам принадлежащей Льву Леваеву компании LLD, сказано в обвинительном заключении.

Новые обвинительные заключения поданы против Ханании Исасхара, Шая Фишфедера, Иегуды Асура и Тамира Гринберга. Стоимость доставленных контрабандой алмазов составляет порядка 74 миллионов долларов, при этом каждый курьер перевозил партию стоимостью около 250 тысяч долларов. Организованная операция по контрабанде драгоценных камней велась в период с 2008 по 2016 годы.

Ранее в рамках этого дела были осуждены другие обвиняемые, в том числе генеральный директор компании LLD и другие причастные, против некоторых из них уже вынесены приговоры. Расследование вели подразделение полиции "ЛАХАВ-433", подразделение Налогового управления "Яалом", а также отдел экономических преступлений при государственной прокуратуре.

