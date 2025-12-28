Десантники-резервисты из 55-й бригады завершили миссию в Сирии. Фото, видео
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Бойцы 55-й резервной десантной бригады "Од а-Ханит" (55) завершили трехмесячную миссию на юго-западе Сирии. Ранее эта бригада действовала в секторе Газы и Ливане.
В Сирии бойцами 55-й бригады были проведены десятки операций с целью обеспечения безопасности жителей Голанских высот.
В ближайшие дни на сирийскую территорию зайдут подразделения другой резервной бригады.