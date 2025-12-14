x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 12:35
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Карл Третий рассказал об успехах в борьбе с онкологическим заболеванием

время публикации: 14 декабря 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 11:24
Карл Третий рассказал об успехах в борьбе с онкологическим заболеванием
Andrew Matthews/PA via AP, Pool

Король Великобритании Карл Третий выступил с видеообращением к подданным, в котором рассказал о прогрессе в лечении онкологического заболевания. Он подчеркнул: это стало результатом ранней диагностики.

"Сегодня я могу поделиться с вами хорошими новостями: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и строгому соблюдению предписаний врачей мой собственный график лечения онкологического заболевания в новом году может быть сокращен", – сказал он.

Обращение было записано две недели назад и продемонстрировано по телевидению в рамках кампании Stand Up To Cancer ("Выступи против рака"), проводимой совместно с организацией Cancer Research UK, финансирующей исследования в области онкологии.

Монарх отметил, что в ходе лечения почувствовал себя окруженным заботой и поддержкой – как и другие онкологические больные. Он рассказал о старте национальной онлайн-программы скрининга, призвав британцев вовремя проходить диагностику.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook