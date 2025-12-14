Карл Третий рассказал об успехах в борьбе с онкологическим заболеванием

Король Великобритании Карл Третий выступил с видеообращением к подданным, в котором рассказал о прогрессе в лечении онкологического заболевания. Он подчеркнул: это стало результатом ранней диагностики.

"Сегодня я могу поделиться с вами хорошими новостями: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и строгому соблюдению предписаний врачей мой собственный график лечения онкологического заболевания в новом году может быть сокращен", – сказал он.

Обращение было записано две недели назад и продемонстрировано по телевидению в рамках кампании Stand Up To Cancer ("Выступи против рака"), проводимой совместно с организацией Cancer Research UK, финансирующей исследования в области онкологии.

Монарх отметил, что в ходе лечения почувствовал себя окруженным заботой и поддержкой – как и другие онкологические больные. Он рассказал о старте национальной онлайн-программы скрининга, призвав британцев вовремя проходить диагностику.