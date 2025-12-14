В реке Яркон обнаружено тело, предположительно, пропавшего без вести

Поисковая группа организации ЗАКА обнаружила в русле реки Яркон тело, предположительно, 19-летнего Элиягу Абы Шауля из Бней-Брака.

Элиягу разыскивали с четверга с использованием лодок, водолазов, специализированных транспортных средств и пеших групп – в сложных условиях местности и погоды.

На месте был развернут оперативный штаб ЗАКА, который работал в полном сотрудничестве с полицией, пожарно-спасательной службой и другими экстренными службами для координации поисковых усилий.

Тело было извлечено из реки Яркон и передано криминалистам на первичную экспертизу, после чего его доставят в Институт судебной медицины.