14 декабря 2025
Израиль

В реке Яркон обнаружено тело, предположительно, пропавшего без вести

Погибшие
Тель-Авив
Бней-Брак
Несчастные случаи
время публикации: 14 декабря 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 16:28
В реке Яркон обнаружено тело, предположительно, пропавшего без вести
Пресс-служба ЗАКА

Поисковая группа организации ЗАКА обнаружила в русле реки Яркон тело, предположительно, 19-летнего Элиягу Абы Шауля из Бней-Брака.

Элиягу разыскивали с четверга с использованием лодок, водолазов, специализированных транспортных средств и пеших групп – в сложных условиях местности и погоды.

На месте был развернут оперативный штаб ЗАКА, который работал в полном сотрудничестве с полицией, пожарно-спасательной службой и другими экстренными службами для координации поисковых усилий.

Тело было извлечено из реки Яркон и передано криминалистам на первичную экспертизу, после чего его доставят в Институт судебной медицины.

