БАГАЦ ужесточил приговор мужчине, изнасиловавшему беженку из Украины

Верховный суд ужесточил приговор обвиняемому, признанному виновным в совершении сексуализированного насилия в отношении молодой гражданки Украины, прибывшей в Израиль после бегства из зоны боевых действий. Он заманил девушку под предлогом помощи в поисках работы.

Ранее обвиняемый был признан виновным по нескольким эпизодам сексуализированного насилия, совершенных против беженки из Украины в апреле 2022 года. Он установил с ней контакт под предлогом помощи в поиске работы, назначил ей "рабочую встречу" в циммере, и во время встречи совершил против девушки тяжкие преступления сексуализированного характера.

Суд признал, что обвиняемый использовал уязвимое положение пострадавшей, разницу в возрасте и статусе, ее изоляцию и зависимость от него для возвращения домой. Он также неоднократно игнорировал ясное сопротивление девушки, а после случившегося пытался отговорить ее от подачи жалобы в полицию.

Окружной суд Беэр-Шевы признал его виновным в изнасиловании, совершении насильственных развратных действий, непристойных действиях и в воспрепятствовании расследования. Суд приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы, условному сроку, компенсации пострадавшей в размере 70 тысяч шекелей и лишению водительских прав на три года.

Прокуратура подала апелляцию на приговор, назвав его чрезмерно мягким. В апелляции подчеркивалось, что обвиняемый действовал спланировано и продумано, он использовал ложные предлоги для обмана жертвы, эксплуатировал ее тяжелое положение и беззащитность. Обвиняемый подал встречную апелляцию, опротестовав и приговор, и сам факт осуждения.

БАГАЦ отклонил апелляцию обвиняемого и удовлетворил апелляцию прокуратуры. Верховный суд увеличил срок заключения на два года до восьми с половиной лет тюрьмы, с зачетом времени, проведенного под арестом. "Потерпевшая прибыла в Израиль в надежде найти здесь безопасное убежище от войны в ее родной стране, но стала жертвой отвратительных действий обвиняемого, которые резко усилили ее чувство небезопасности и незащищенности".