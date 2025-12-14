БАГАЦ отменил пункт, позволявший полиции требовать предъявить документы без видимых причин

Судьи высшего суда справедливости Давид Минц, Яэль Вильнер под председательством Ицхака Амита частично удовлетворили петицию правозащитных организаций, указав, что полицейские не могут требовать у гражданина документы без достаточных оснований.

В центре разбирательства был пункт, позволяющий полицейским требовать удостоверение личности при наличии "опасений", что было совершено или может быть совершено правонарушение. В решении судьи Вильнер говорится, что этот пункт противоречит закону об арестах, который требует наличия "разумного основания для подозрения" для задержания подозреваемого или свидетеля. При этом отмечалось, что законодатели установили, что считать "разумным основанием для подозрений" после длительной дискуссии в законодательной комиссии, стараясь соблюсти баланс между потребностями следствия и защитой прав человека.

Суд также распорядился отменить еще один пункт инструкции, позволявший полицейским "пробивать" данные удостоверения личности в полицейской базе, что позволяло полицейским получить доступ к дополнительной информации о гражданине. Судья Вильнер указала, что доступ к информации, не указанной в удостоверении личности, выходит за рамки полномочий полицейских.

Сайт "Исраэль а-Йом" указывает , что петиция была подана по следам отчета комиссии под руководством Эми Пальмор, в котором говорилось, что требование предъявить документы применялось полицией выборочно к выходцам из Эфиопии. Комиссия указывала, что немало случаев насилия в отношении представителей эфиопской общины начиналось с требования предъявить документы, хотя никаких видимых причин для такого требования не было.

В ходе слушаний представители полиции утверждали, что требование документов является "жизненно важным, базовым и соразмерным инструментом в полицейском наборе средств", и что отмена этой инструкции нанесет серьезный ущерб работе полиции. Суд отклонил эти доводы.