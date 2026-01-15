Кишечные бактерии защищают от вторичной пневмонии после гриппа

Ученые из Института биомедицинских наук при Университете штата Джорджия установили, что определённые кишечные бактерии способны защищать мышей от вторичной бактериальной пневмонии, развивающейся после заражения вирусом гриппа.

Работа, опубликованная в журнале Science Immunology, была направлена на выяснение того, влияет ли состав кишечной микрофлоры на склонность к бактериальным осложнениям после первичной вирусной инфекции дыхательных путей. В эксперименте на мышах исследователи изучали роль сегментированных нитевидных бактерий (SFB), которые в разной степени присутствуют в кишечнике млекопитающих, и их влияние на восприимчивость к вторичным инфекциям, вызванным распространенными возбудителями респираторных заболеваний – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Staphylococcus aureus – после заражения вирусом гриппа А.

Результаты показали, что наличие SFB значительно снижает риск развития этих особо опасных инфекций. Поскольку значительная часть случаев тяжелого течения и смертности при пандемиях гриппа связана именно с вторичными бактериальными осложнениями, ученые предполагают, что состав кишечной микробиоты может играть важную роль в выживаемости во время подобных эпидемий.

Защита от вторичной бактериальной пневмонии после вирусной инфекции, обеспечиваемая SFB, была связана с работой особых иммунных клеток – альвеолярных макрофагов. Известно, что после заражения вирусом гриппа эти клетки теряют часть своих защитных функций. Несмотря на то что SFB обитает исключительно на поверхности кишечника, он способен эпигенетически перенастраивать альвеолярные макрофаги, предотвращая их нарушение под действием гриппа и сохраняя их способность эффективно защищать организм от бактериальных возбудителей дыхательных инфекций.