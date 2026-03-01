В Абу-Даби БПЛА врезался в квартиру, в которой проживают израильтяне

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Абу-Даби, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, беспилотник врезался в квартиру, в которой проживают израильтяне.

По предварительной информации, двое израильтян получили легкие травмы от взрывной волны.

Радиостанция передает, что беспилотником была атакована квартира недалеко от одного из представительств Израиля.

Предположительно запуск БПЛА был осуществлен с территории ОАЭ.