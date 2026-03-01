x
01 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Абу-Даби БПЛА врезался в квартиру, в которой проживают израильтяне

Беспилотники
ОАЭ
время публикации: 01 марта 2026 г., 15:52 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 15:58

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Абу-Даби, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, беспилотник врезался в квартиру, в которой проживают израильтяне.

По предварительной информации, двое израильтян получили легкие травмы от взрывной волны.

Радиостанция передает, что беспилотником была атакована квартира недалеко от одного из представительств Израиля.

Предположительно запуск БПЛА был осуществлен с территории ОАЭ.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

В районе Ормузского пролива нанесен удар еще по одному судну
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

Новые иранские удары по арабским странам, сообщается о пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

Иран атаковал танкер в Ормузском проливе