Ближний Восток

Иранские СМИ: бывший президент Махмуд Ахмадинеджад "погиб мученической смертью"

Война с Ираном
Иран
Ликвидация
время публикации: 01 марта 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 15:54
Иранские СМИ: бывший президент Махмуд Ахмадинеджад "погиб мученической смертью"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские СМИ сообщают о возможной ликвидации бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада в первой волне израильских атак в начале операции "Рычание льва". Об этом, в частности, сообщает иранское информационное агентство ILNA.

По поступившей информации, ВВС Израиля нанесли удар по району Нармак в Тегеране и по месту проживания бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада. Ранее иранские власти сообщили о гибели нескольких охранников Ахмадинеджада, сейчас поступила информация, что бывший президент также "погиб мученической смертью".

Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана и правил страной в 2005-2013 годах, он был известен как антисемит и ярый ненавистник Израиля. До своего избрания президентом Ахмадинеджад занимал пост мэра Тегерана. Он считался религиозным консерватором и поэтому получил поддержку консервативных кругов в верховном религиозном руководстве Ирана.

