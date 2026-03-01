Иранские СМИ: бывший президент Махмуд Ахмадинеджад "погиб мученической смертью"

Иранские СМИ сообщают о возможной ликвидации бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада в первой волне израильских атак в начале операции "Рычание льва". Об этом, в частности, сообщает иранское информационное агентство ILNA.

По поступившей информации, ВВС Израиля нанесли удар по району Нармак в Тегеране и по месту проживания бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада. Ранее иранские власти сообщили о гибели нескольких охранников Ахмадинеджада, сейчас поступила информация, что бывший президент также "погиб мученической смертью".

Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана и правил страной в 2005-2013 годах, он был известен как антисемит и ярый ненавистник Израиля. До своего избрания президентом Ахмадинеджад занимал пост мэра Тегерана. Он считался религиозным консерватором и поэтому получил поддержку консервативных кругов в верховном религиозном руководстве Ирана.