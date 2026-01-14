x
Здоровье

По делу о смерти младенцев в Новокузнецке задержаны главврач больницы и завотделением реанимации

время публикации: 14 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 10:05
По делу о смерти младенцев в Новокузнецке задержаны главврач больницы и завотделением реанимации
AP Photo/Nataliya Vasilyeva

Следственный комитет России сообщил, что в Кузбассе по уголовному делу о гибели младенцев задержаны главный врач и заведующий отделением реанимации новорожденных Первой городской клинической больницы Новокузнецка.

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Решается вопрос о предъявлении задержанным, имена которых не называются, обвинения и избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская, кадровая и иная документация.

