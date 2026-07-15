В Израиле создали модель для лечения редкой желудочной аллергии

Ученые из Тель-Авивского университета разработали экспериментальную модель редкого гастрита. Модель помогает тестировать новые методы терапии и исследовать механизм заболевания.

Исследователи из Тель-Авивского университета совершили важный шаг в изучении эозинофильного гастрита – редкого аллергического заболевания желудка, который в последние годы становится все более распространенным. При этом заболевании в стенках желудка накапливаются иммунные клетки-эозинофилы. Это вызывает хроническое воспаление, боли, тошноту и нарушение пищеварения. Выявляемость заболевания низкая, поскольку существует только один надежный метод диагностики – биопсия желудка.

До сих пор изучение заболевания и поиск эффективных лекарств сдерживались отсутствием экспериментальных моделей. Разработанная специалистами мышиная модель с высокой точностью воссоздает ключевые особенности заболевания у человека, включая накопление воспалительных клеток и рубцевание тканей. Модель дает ученым всего мира инструмент для испытания новых препаратов. Работа опубликована в журнале Allergy.

С помощью новой модели ученые исследовали сигнальные пути иммунной системы, контролируемые цитокинами IL-4 и IL-13, которые играют ключевую роль в аллергических реакциях. Оказалось, что рецепторы этих молекул выполняют совершенно разные функции. Блокирование рецептора цитокина IL-4 резко снижало воспаление, а устранение рецептора у IL-13 повлияло главным образом на патологическое изменение тканей желудка. Это открытие объясняет, почему биологические препараты действуют настолько по-разному и открывает путь к созданию точной и эффективной терапии.

"Разработка новых методов лечения начинается с понимания того, как работают болезни, – отмечает соавтор исследования профессор Ариэль Муниц. – Создав модель, которая очень близка к эозинофильную гастриту у людей, мы получили мощный инструмент для выявления новых терапевтических мишеней и ускорения разработки методов лечения для пациентов, страдающих от этого тяжелого заболевания".