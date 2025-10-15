Иммуноинформатика может проложить путь к созданию вакцины против язвы желудка

Ранее считалось, что язвы желудка возникают из-за острой пищи или неправильного питания. Однако современные исследования показали, что основной причиной большинства язв и повышенного риска рака желудка является бактерия Helicobacter pylori, которой заражены более 60% населения мира. Сегодня ученые биологического факультета Школы естественных наук и инженерии Университета Атенео де Манила разрабатывают вакцину против этой бактерии, которая потенциально может предотвратить язву желудка и снизить риск рака этого органа.

Биологи из Атенео применили передовый метод "иммуноинформатики", объединяющий компьютерные технологии и иммунологию. С его помощью они анализировали генетическую структуру патогенов и предсказывали фрагменты, способные вызвать сильный иммунный ответ. Пропуская тысячи генетических последовательностей через эти вычислительные системы, ученые могут значительно быстрее и экономичнее определить наиболее перспективные мишени для вакцин по сравнению с традиционным лабораторным методом проб и ошибок.

Ученые из Ateneo выявили ключевые белки H. pylori, которые позволяют бактерии выживать в кислой среде желудка, закрепляться на слизистой и уклоняться от действия иммунной системы. Они также определили фрагменты этих белков, которые, по прогнозам, безопасны, не вызывают аллергии и способны активировать защитные иммунные клетки.

Хотя эти результаты пока предварительные и основаны на компьютерном моделировании, следующим шагом станут лабораторные испытания для проверки этих прогнозов. На сегодняшний день одобренной вакцины против H. pylori не существует, несмотря на продолжающиеся исследования в других лабораториях мира. Если подход ученых из Ateneo окажется успешным, это может стать основой для создания первой в мире вакцины против H. pylori, способной защитить от язвы желудка и рака.