Эксперты разработали стандарты для врачей, применяющих каннабис

Университет Бен-Гуриона вместе с ведущими американскими университетами опубликовал консенсусное заявление о необходимых знаниях и навыках врачей для работы с медицинским каннабисом.

Растение каннабис было неотъемлемой частью медицины с древних времен в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. Препараты вошли в фармакопею в Европе и США в XIX и начале XX века как анальгетики и противосудорожные средства. Но в 1937 году каннабис был обложен настолько высоким федеральным акцизом в США, что его легальное использование фактически остановилось. В 1970 году каннабис был полностью запрещен. В 1990-е годы ситуация начала меняться. Все больше стран принимают законы, разрешающие медицинский каннабис, но отношение к препаратам настороженное. Врачи чувствуют себя неподготовленными для консультирования пациентов и назначение такого лечения.

Работа, опубликованная в журнале JAMA Network Open, представляет базовые знания и навыки, которые необходимы врачам для ответственной интеграции медицинского каннабиса в клиническую практику.

Консенсусное заявление подготовили доктор Юваль Золотов и почетный профессор Ричард Израловиц из Университета Бен-Гуриона совместно с ведущими экспертами из крупнейших американских университетов. Для выработки согласованной позиции использовался метод Delphi – структурированный процесс, при котором эксперты проходят несколько раундов анонимного опроса с обратной связью. Этот подход особенно важен для рекомендаций по использованию медицинского каннабиса, где нет устоявшихся стандартов, а врачи из разных стран и разных специализаций имеют различные взгляды на противоречивую и быстро развивающуюся область.

В использовании медицинского каннабиса Израиль находится среди лидеров. В 2018 году Центр RADAR при университете Бен-Гуриона запустил международное исследование применения каннабиса, охватившее 18 заболеваний, среди которых хроническая боль, бессонница, воспаления кишечника, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Под консенсусным заявлением поставили подписи исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, Калифорнийского университета в Сан-Франциско, университетов Чикаго, Мэриленда, Мичигана, Джорджтауна, Джорджа Вашингтона и Северо-Западного университета.