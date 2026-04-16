В больницах остаются 83 пострадавших в ходе войны "Рычание льва"

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" и по состоянию на четверг, 16 апреля, 07:00, в больницы Израиля поступил 7791 пострадавший.

83 человека все еще находятся на госпитализации, в том числе один пациент, поступивший в критическом состоянии, 15 поступивших в тяжелом состоянии, 26 поступивших в состоянии средней степени тяжести и 41 пациент, чье состояние оценивается как легкое.