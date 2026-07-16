Французский парламент принял законопроект об эвтаназии для некоторых неизлечимо больных взрослых

После нескольких лет обсуждений парламент Франции окончательно одобрил законопроект, разрешающий медицинскую помощь при добровольном уходе из жизни для некоторых неизлечимо больных взрослы, пишет EuroNews. Документ поддержали 291 депутат, против выступил 241.

Согласно новым правилам, воспользоваться этой возможностью смогут только совершеннолетние граждане или постоянные жители Франции, страдающие неизлечимым и опасным для жизни заболеванием, которое причиняет невыносимые физические или психологические страдания. При этом пациент должен самостоятельно и осознанно выразить свое желание.

Перед получением разрешения человек должен пройти несколько медицинских консультаций и обязательный период ожидания. В большинстве случаев смертельный препарат пациент принимает самостоятельно, однако если физическое состояние не позволяет этого сделать, помощь могут оказать врач или медсестра.

Закон вызвал оживленные споры во Франции. Его сторонники считают, что он дает людям право самостоятельно принимать решения о конце жизни и сохранять достоинство в тяжелой болезни. Противники, среди которых представители части медицинского сообщества и религиозных организаций, опасаются, что новые нормы могут поставить под угрозу наиболее уязвимых пациентов. Несмотря на одобрение парламента, документ еще может быть проверен Конституционным советом, прежде чем окончательно вступит в силу.