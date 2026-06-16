Министерство здравоохранения совместно с министерством сельского хозяйства сообщают, что на пляже Дугит на берегу Кинерета отловлена зараженная бешенством самка шакала. В миувшие выходные животное укусило не менее 11 человек.

Минздрав напоминает, что бешенство – смертельно опасное заболевание. Всем, кто лично или с домашними животными в период с 30 мая 2026 года по 13 июня 2026 года находился в районе происшествия и вступал в контакт с любым бродячим животным, необходимо срочно обратиться в окружной отдел здравоохранения Кинерета по телефону 04-6710300, либо в ближайший к дому отдел здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения. Обратиться в отделения минздрава можно в их рабочие часы без предварительной записи.

В нерабочее время, а также в выходные дни следует немедленно обращаться в приемные отделения (миюн) ближайших больниц.

Министерство здравоохранения убедительно просит расспросить детей о том, не контактировали ли они с подозрительными животными, и при любом подозрении срочно обратиться в отдел здравоохранения.

Министерство сельского хозяйства призывает всех, кто отдыхал на пляжах Кинерета с питомцами, в кратчайшие сроки показать их ветеринару и сообщить о пребывании в зоне отлова больного бешенством шакала.

В случае укуса или повреждения кожи любым животным необходимо незамедлительно промыть пораженное место проточной водой с мылом, обработать рану дезинфицирующими средствами и сразу же обратиться в отдел здравоохранения для оценки необходимости вакцинации против бешенства.