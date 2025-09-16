Мужчина проболел COVID-19 два года, установив новый рекорд

У 41-летнего мужчины с ослабленной иммунной системой острая форма COVID-19 сохранялась более 750 дней. Все это время у него отмечались постоянные дыхательные проблемы, и он пять раз попадал в больницу. Однако его случай нельзя назвать длительным COVID, поскольку речь шла не о последствиях после исчезновения вируса, а о продолжающейся более двух лет активной фазе инфекции SARS-CoV-2. Хотя такие случаи могут показаться исключением, характерным только для людей из групп риска, американские ученые в новом исследовании подчеркивают: хронические инфекции влияют на всех.

Биоинформатик Бостонского университета Хоселин Веласкес-Рейес с коллегами выполнила генетический анализ образцов вируса, собранных у пациента с марта 2021 по июль 2022 года. Это позволило проследить, как именно вел себя вирус в течение столь долгой инфекции. Оказалось, что скорость его мутаций у пациента была сопоставима с той, что обычно наблюдается в популяции. Более того, некоторые изменения выглядели очень знакомо. Так, мутации в спайковом белке совпадали с теми, что были характерны для варианта "омикрон".

То есть у одного человека начали возникать те же типы изменений, которые позже обеспечили "омикрону" столь быстрое распространение. Ученые считают, что это подтверждает гипотезу: мутации наподобие "омикроновских" формируются под давлением отбора, которому вирус подвергается внутри человеческого организма.

Пациент с ВИЧ-1 на поздней стадии предполагает, что заразился SARS-CoV-2 в середине мая 2020 года. В тот период он не получал антиретровирусное лечение и оставался без необходимой медицинской помощи, несмотря на кашель, головные боли, боли в мышцах и общее недомогание. У мужчины уровень Т-хелперов составлял всего 35 клеток на микролитр крови, тогда как нормальные показатели находятся в пределах 500-1500 клеток. Именно столь сильное падение иммунитета объясняет, почему вирус смог так долго сохраняться в его организме. К счастью, в данном случае "упорный" вирус не обладал высокой заразностью.