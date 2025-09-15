Эпидемия кори: минздрав расширяет рекомендацию дополнительной вакцинации младенцев

Согласно данным министерства здравоохранения, с начала текущей эпидемии кори был зафиксирован 1251 случай заболевания. На текущий момент госпитализированы 29 человек, подавляющее большинство – дети до 6 лет.

Пятеро заболевших находятся в отделении интенсивной терапии, в том числе один подключен к аппарату ЭКМО. Все они не были привиты.

Очагами эпидемии являются Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Хариш, Иерусалим, Модиин-Илит и Ноф ха-Галиль. В пунктах вакцинации, созданных в этих районах, можно получить прививку немедленно, без ожидания.

Согласно новому распоряжению минздрава, младенцы в возрасте 6-11 месяцев смогут получить дополнительную прививку от кори перед посещением очагов эпидемии или при наличии социальных и семейных связей в этих районах. До сих пор дополнительная вакцинация давалась детям в районах, в которых имеется очаг эпидемии.

Введение ранней дозы вакцины против кори (MMR) обеспечивает защиту от кори на 70%-85%, поэтому министерство рекомендует родителям младенцев этого возраста привить их против болезни. Получение этой дозы не будет засчитываться как часть двух доз вакцинации, которые требуется получить в рамках плановой программы вакцинации министерства здравоохранения в возрасте одного года и в первом классе.