К 2050 году метаболическими заболеваниями печени будут страдать 2 миллиарда человек

Согласно исследованию, к 2050 году метаболические заболевания печени могут затронуть почти 1,8 миллиарда человек по всему миру. Рост связывают с увеличением численности населения, распространением ожирения и повышением уровня сахара в крови. Речь идет о стеатотическом заболевании печени, связанном с метаболической дисфункцией (MASLD), которое ранее называли неалкогольной жировой болезнью печени (NAFLD). Это одно из самых распространенных и быстро растущих заболеваний печени в мире.

По последним оценкам, сегодня MASLD диагностируется примерно у 1,3 миллиарда человек – около 16% населения Земли, то есть каждый шестой человек. За последние три десятилетия число случаев выросло примерно на 143%. Данные исследования глобального бремени болезней, опубликованные в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology, показывают, что в 1990 году заболевание затрагивало около 500 миллионов человек, в 2023 году – уже 1,3 миллиарда, а к 2050 году прогнозируется рост до 1,8 миллиарда (примерно на 42% больше, чем сейчас). Распространенность заболевания также увеличилась: в 2023 году она составила около 14 429 случаев на 100 000 человек, что на 29% выше уровня 1990 года.

MASLD чаще встречается у мужчин, а самые высокие показатели фиксируются среди пожилых людей 80-84 лет. При этом наибольшее абсолютное число случаев приходится на более молодые возрастные группы: примерно 35-39 лет у мужчин и 55-59 лет у женщин. Основными факторами риска названы повышенный уровень сахара в крови, высокий индекс массы тела и курение, что подчёркивает тесную связь заболевания с диабетом 2 типа и ожирением.

В некоторых регионах, включая Северную Африку и Ближний Восток, уровень распространённости особенно высок, однако рост наблюдается практически во всем мире. Например, в Великобритании показатель увеличился на 33% с 1990 по 2023 год, в Австралии – на 30%, а в США – на 22%. При этом, несмотря на рост числа случаев, общее влияние заболевания на здоровье населения остается относительно стабильным. Исследователи связывают это с улучшением диагностики и лечения, благодаря которым пациенты живут дольше и на более ранних стадиях болезни.

Тем не менее увеличение числа заболевших означает рост будущих рисков осложнений, включая цирроз и рак печени. MASLD часто протекает бессимптомно и нередко выявляется случайно, а его основная коррекция заключается в изменении образа жизни. Исследование подчеркивает, что заболевание все чаще затрагивает людей молодого возраста на фоне ухудшения метаболического здоровья населения и распространения нездоровых привычек.