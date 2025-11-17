Подтверждена первая смерть от аллергии на мясо после укуса клеща

47-летний житель Нью-Джерси тяжело заболел всего через четыре часа после того, как съел стейк. На следующее утро его состояние улучшилось, однако спустя несколько недель он снова съел мясо и уже тогда столкнулся с тяжелейшей анафилактической реакцией, которая привела к смерти.

Посмертные анализы показали, что у мужчины, ранее считавшегося полностью здоровым, развилась серьезная аллергия на красное мясо. Причиной стал укус клеща-звездоноса (Amblyomma americanum), сообщается в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice.

Альфа-гал – это вид сахара, который присутствует в клеточных мембранах большинства млекопитающих, но отсутствует у людей. Когда клещ вводит альфа-гал прямо в кровь, иммунная система начинает вырабатывать антитела против этого сахара. В дальнейшем эти антитела могут мгновенно вызвать аллергическую реакцию при повторном контакте с альфа-галом – например, после употребления говядины, баранины, свинины, а также молочных продуктов.

Среди проявлений синдрома альфа-гала – кожная сыпь, чихание, заложенность или выделения из носа, головные боли, боль в животе, диарея, обмороки, тошнота, рвота и отек губ, языка, век или горла.

Эксперты давно предполагали, что подобный иммунный ответ способен быть смертельно опасным. И теперь получили подтверждение благодаря жене умершего мужчины: она продолжила добиваться объяснений после того, как первоначальное вскрытие не выявило четкой причины смерти.

Исследовательская группа обнаружила, что уровень триптазы – ключевого показателя анафилаксии – у мужчины превышал 2000 нанограмм на миллилитр. Это одни из самых высоких значений, которые когда-либо фиксировались при смертельных аллергических реакциях. Сам мужчина и его жена считали укусы на его лодыжках укусами "чиггеров" – другого вида клещей, что в этом регионе является частым заблуждением.

Ученые предполагают, что продвижение клещей все дальше на север США связано с ростом популяции оленей – их основных хозяев. Кроме того, изменение климата создает более благоприятные условия для выживания клещей в районах, где раньше было слишком холодно. Аллергия на красное мясо также ассоциирована с видами клещей, обитающими в Австралии, отдельных странах Европы и Азии.