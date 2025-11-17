Крысиный помет и тараканы: минздрав закрыл филиал "Рами Леви" в торговом центре Хайфы

Повторная проверка в супермаркете "Рами Леви Шивук а-Шикма", расположенным в торговом центре "Азриэли" в Хайфе, выявила тяжелые санитарные нарушения, в связи с которыми местное управление министерства здравоохранения вынесло немедленный приказ о закрытии бизнеса в связи с опасностью для общественного здоровья.

Как сообщает в понедельник, 17 ноября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, инспекторы минздрава обнаружили тараканов, разгуливающих среди овощей и фруктов, крысиный помет в холодильной комнате и скопление плесени в коробках в холодильных камерах.

Приказ минздрава обязывает руководство торговой сети закрыть супермаркет для всей деятельности, включая обслуживание покупателей, ввоз и вывоз товара.

Проверка была проведена 10 ноября, во время проверки были выявлены многочисленные нарушения. 13 ноября состоялось слушание, в ходе которого представители торговой сети сообщили, что основные нарушения были устранены, пообещав завершить все исправления до 14 ноября. 16 ноября прошла повторная проверка, результаты которой опровергли утверждения об исправлениях.

В частности, в помещении для овощей на рабочем столе обнаружены следы крысиного помета, в торговом зале были тараканы, передвигающиеся среди продукции. Холодильники-витрины находились в плохом состоянии: витрина для овощей была грязной, корзины для продажи ржавые, витрины для сыров залиты сывороткой, под шкафами из нержавеющей стали – скопления грязи. На пластиковых элементах для отображения цен была плесень, коробки с заплесневевшими молочными продуктами стояли в резервном холодильнике для возврата.

Минздрав в своем решении указал, что дальнейшая эксплуатация магазина представляет опасность для здоровья граждан. Магазин закрыт на 30 дней, по истечении которых срок может быть продлен в суде. Нарушение приказа о прекращении деятельности – уголовное преступление, карающееся лишением свободы до 18 месяцев.