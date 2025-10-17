x
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
Здоровье

Минздрав Израиля: купание на пляже Герцль-даром в Нетании опасно

Пляжи
Минздрав
время публикации: 17 октября 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 14:34
Минздрав Израиля: купание на пляже Герцль-даром в Нетании опасно
Flash90

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о запрете на купание на пляже Герцль-даром в районе Нетании по результатам микробиологических исследований прибрежных вод.

Запрет действует до следующего уведомления.

Сейчас в Израиле не жарко, температура воды в Средиземном море 27 градусов. Волны до 0,6 метра.

Купальный сезон действует до 21 октября. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Здоровье
