Минздрав Израиля: купание на пляже Герцль-даром в Нетании опасно

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о запрете на купание на пляже Герцль-даром в районе Нетании по результатам микробиологических исследований прибрежных вод.

Запрет действует до следующего уведомления.

Сейчас в Израиле не жарко, температура воды в Средиземном море 27 градусов. Волны до 0,6 метра.

Купальный сезон действует до 21 октября. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.