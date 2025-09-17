Отмена перехода на летнее время пойдет на пользу здоровью. Исследование

Согласно крупному исследованию, здоровье американцев значительно улучшилось бы, если бы страна отказалась от сезонного перехода часов и перешла на постоянное стандартное время.

Ученые пришли к выводу, что этот шаг помог бы значительно сократить число инсультов и помог бы многим бороться с лишним весом.

Постоянное летнее время также принесло бы положительный эффект, но примерно на треть слабее. По сути, нынешняя практика чередования "прыжка вперед" и "отката назад", по мнению исследователей, является худшим вариантом для здоровья населения.

В ходе работы специалисты изучили, как различные варианты национальной политики во времени влияют на циркадные ритмы – внутренние биологические часы человека, регулирующие множество физиологических процессов. Было отмечено, что естественный цикл большинства людей немного длиннее 24 часов и изменяется под воздействием света: утренний свет ускоряет его, а вечерний – замедляет. Чтобы организм оставался синхронизированным с реальными сутками, важно получать больше утреннего и меньше вечернего освещения.

Нарушения этих ритмов, как показало исследование, связаны с широким спектром проблем со здоровьем. При постоянном стандартном времени циркадная нагрузка на людей оказывается наименьшей. Для подтверждения этого вывода исследователи сопоставили модели циркадных ритмов с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Результаты моделирования показали, что переход на постоянное зимнее время снизил бы уровень ожирения в стране на 0,78% (что эквивалентно 2,6 млн человек) и число инсультов на 0,09% от общего числа населения (примерно на 300 тысяч случаев)*. Постоянное летнее время уменьшило бы эти показатели слабее: ожирение на 0,51% (около 1,7 млн человек), а инсульты на 0,04% (на 220 тысяч случаев).

Хотя обе меры были бы полезны, мнения о них в обществе расходятся. Сторонники летнего времени подчеркивают, что более длинные светлые вечера способствуют отдыху после работы, экономят энергию и снижают уровень преступности. В числе лоббистов этой идеи – торговые центры и поля для гольфа. Однако опыт 1974 года показал, что эта система крайне непопулярна: родители опасались за детей, вынужденных добираться в школу в темноте.

Сегодня летнее время действует семь месяцев, а стандартное – пять месяцев. С 2018 года в Конгрессе регулярно поднимается вопрос о переходе на постоянное летнее время, но соответствующий закон так и не был принят. В то же время ведущие медицинские организации США – Американская медицинская ассоциация, Национальный фонд сна и Академия медицины сна – выступают за круглогодичное стандартное время. Ранее уже было показано, что весенний перевод часов на летнее время связан с ростом числа инфарктов и ДТП, тогда как осенний переход таких последствий не вызывает. Новое исследование, по словам авторов, является самой масштабной и подробной попыткой дать научное обоснование этого вопроса.

При этом ученые признают, что их модель имеет ограничения: она основывается на предположении о фиксированном режиме дня большинства людей – сон с 22:00 до 7:00, солнечный свет утром и вечером, а также освещение в помещении в рабочие часы.

*Ежегодно в США регистрируется примерно 800 тысяч инсультов. В исследовании Стэнфордского университета речь идет не о том, что отмена перехода на летнее время сократила бы это число на 300 тысяч, а о том, что у 300 тысяч человек в целом по стране в течение жизни снизился бы риск инсульта.