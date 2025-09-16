Больной бешенством шакал обнаружен возле кибуца Дафна в Верхней Галилее

Неподалеку от моста возле кибуца Дафна в Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал. Три человека, контактировавшие с больным животным, отправлены на профилактическое лечение от бешенства. В минздрав сообщение об этом случае поступило во вторник, 16 сентября.

Всех, кто сам или чьи животные контактировали с бродячими или дикими животными в вышеназванном районе в период с 30 августа по 13 сентября, просят немедленно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200, или в бюро здравоохранения по месту жительства.

В нерабочее время следует обращаться в приемный покой больниц.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.