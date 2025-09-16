x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 19:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 19:36
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Больной бешенством шакал обнаружен возле кибуца Дафна в Верхней Галилее

Бешенство
время публикации: 16 сентября 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 18:16
Больной бешенством шакал обнаружен возле кибуца Дафна в Верхней Галилее
Tomer Neuberg/Flash90

Неподалеку от моста возле кибуца Дафна в Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал. Три человека, контактировавшие с больным животным, отправлены на профилактическое лечение от бешенства. В минздрав сообщение об этом случае поступило во вторник, 16 сентября.

Всех, кто сам или чьи животные контактировали с бродячими или дикими животными в вышеназванном районе в период с 30 августа по 13 сентября, просят немедленно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200, или в бюро здравоохранения по месту жительства.

В нерабочее время следует обращаться в приемный покой больниц.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 19 августа 2025

Больной бешенством шакал обнаружен в кибуце Аелет а-Шахар в Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 августа 2025

Больной бешенством теленок обнаружен в мошаве Альма в Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 августа 2025

Новые случаи бешенства в Галилее: в поселке Альма обнаружены два больных теленка