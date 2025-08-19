Больной корью ездил в общественном транспорте: пассажирам стоит провериться

Министерство здравоохранения опубликовало информацию о поездках больного корью, который в заразный период заболевания пользовался общественным транспортом. Тем, кто ехал в тех же автобусах в указанные часы, рекомендуется убедиться, что они прошли вакцинацию от кори.

Детали поездок: 15 августа в период между 15:00 и 16:30 больной ехал в автобусе 681 маршрута из Бней-Брака в Бейт-Шемеш. 16-17 августа он ехал в автобусе того же 681 маршрута из Бейт-Шемеша в Бней-Брак между 23:30 и 00:45.

Всех, кто находился рядом с больным в указанное время в указанных местах, рекомендуется проверить свой статус вакцинации. Можно также обратиться в телефонный центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400 и узнать, необходимо ли вам сделать прививку и как это сделать.

С начала вспышки кори в Израиле около трех месяцев назад были диагностированы 618 больных, 236 человек больны сейчас. Большинство госпитализированных – непривитые дети. На прошлой неделе от осложнений кори скончались два малыша, не имевшие фоновых заболеваний.

В настоящий момент в больницах страны госпитализирован 21 человек с корью, большинство из них дети до шести лет, и один взрослый. Двое госпитализированы в отделениях реанимации, один подключен к аппарату ЭКМО.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.