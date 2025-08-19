С помощью алмазов можно обнаружить рак

Ученые из Университета Уорика разработали новый алмазный датчик магнитного поля, который может помочь точнее выявлять опухоли, отслеживая движение магнитной жидкости, вводимой в организм.

Наибольшие трудности при диагностике рака возникают тогда, когда опухоль уже дала метастазы в другие органы. Чаще всего распространение происходит через лимфатические узлы и лимфатическую систему. В настоящее время ключевым методом для выявления метастазов и выбора дальнейшего лечения остаются тесты, позволяющие определить, попали ли раковые клетки в лимфатические узлы. Команда исследователей представила компактное, нетоксичное и нерадиоактивное устройство, использующее уникальные свойства алмазов для диагностики метастатического рака молочной железы. Датчик отличается высокой чувствительностью, работает на значительном расстоянии и может применяться прямо во время хирургического вмешательства, облегчая задачу онкологам.

Принцип работы основан на фиксации магнитной жидкости – наночастиц оксида железа, которые вводятся пациенту перед или во время операции. Эта жидкость движется вместе с опухолевыми клетками по лимфатическим путям и позволяет датчику точно обнаружить пораженные узлы, подлежащие удалению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Конструкция устройства проста: миниатюрный алмаз размером всего 0,5 мм и небольшой постоянный магнит, закрепленный на наконечнике зонда. Благодаря этому отпадает необходимость в громоздкой электронике, и датчик можно использовать как портативный инструмент.

Существующие методы поиска метастазов основаны на радиоактивных индикаторах или окрашивании тканей синим красителем. Однако радиоактивные метки требуют особых условий хранения и применения, а краситель у одного из ста пациентов вызывает аллергию, что особенно опасно во время наркоза.

Алмазный датчик способен устранить эти недостатки, обеспечивая более безопасную и удобную диагностику. Разработка создана в сотрудничестве с врачами и может стать важным шагом в использовании магнитных меток и квантовых технологий для лечения не только рака молочной железы, но и опухолей легких, печени, кишечника и пищевода.