Минздрав разрешил купание на пляже "Нордау" в Тель-Авиве

Министерство здравоохранения Израиля вновь разрешило купание в районе тель-авивского пляжа "Нордау" (Хоф а-Нифрад, Раздельный пляж).

В течение четырех дней пляж был закрыт из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.

Сейчас в Израиле не очень жарко, температура воды на побережье Средиземного моря около 30 градусов. Высота волн не более 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.