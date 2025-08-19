x
19 августа 2025
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 11:58
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав разрешил купание на пляже "Нордау" в Тель-Авиве

Тель-Авив
Минздрав
Пляжи
время публикации: 19 августа 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 11:07
Минздрав разрешил купание на пляже "Нордау" в Тель-Авиве
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля вновь разрешило купание в районе тель-авивского пляжа "Нордау" (Хоф а-Нифрад, Раздельный пляж).

В течение четырех дней пляж был закрыт из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.

Сейчас в Израиле не очень жарко, температура воды на побережье Средиземного моря около 30 градусов. Высота волн не более 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 августа 2025

Купание на пляже Нордау в Тель-Авиве запрещено из-за загрязнения воды