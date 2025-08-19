Проблемы с доступом к системам больничной кассы "Маккаби"

Члены больничной кассы "Маккаби" лишились доступа к сайту и мобильному приложению из-за сбоя у компании, обслуживающей компьютерную платформу кассы.

Поликлиники кассы работают в обычном режиме, однако у 2,7 млн членов кассы нет возможности выполнения действий или получения информации онлайн, включая назначение очереди, обновление рецептов, обращение к врачу и т.д.