19 августа 2025
Здоровье

Интернет
Больничные кассы
время публикации: 19 августа 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 08:13
Проблемы с доступом к системам больничной кассы "Маккаби"
Yossi Aloni/Flash90

Члены больничной кассы "Маккаби" лишились доступа к сайту и мобильному приложению из-за сбоя у компании, обслуживающей компьютерную платформу кассы.

Поликлиники кассы работают в обычном режиме, однако у 2,7 млн членов кассы нет возможности выполнения действий или получения информации онлайн, включая назначение очереди, обновление рецептов, обращение к врачу и т.д.

Здоровье
