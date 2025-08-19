x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
08:48
19 августа 2025
Здоровье

В детском медцентре "Шнайдер" открыта игровая комната, посвященная памяти "рыжиков"

время публикации: 19 августа 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 08:48
В детском медцентре "Шнайдер" открыта игровая комната, посвященная памяти "рыжиков"
Пресс-служба медцентра "Шнайдер"
В детском медцентре "Шнайдер" открыта игровая комната, посвященная памяти "рыжиков"
Пресс-служба медцентра "Шнайдер"

В израильском детском медицинском центре "Шнайдер" в Петах-Тикве открылась новая игровая комната, посвященная памяти Шири, Ариэля и Кфира Бибасов.

"Она всегда будет полна света и смеха, принося больным детям каждый день столь необходимое утешение", – пишет на своей странице в соцсети X израильский дипломат Яки Лопес.

Пресс-служба медцентра "Шнайдер" сообщает, что это игровая комната открылась около недели назад. Эта комната спроектирована под нужды госпитализированных детей, сочетая интерактивный опыт с передовыми технологиями для создания целебной и живительной среды.

