Здоровье
Здоровье

В Уругвае принят закон, разрешающий эвтаназию

время публикации: 16 октября 2025 г., 05:06 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 05:40
В Уругвае принят закон, разрешающий эвтаназию
AP Photo/Yves Logghe

Сенат Уругвая в среду, 15 октября, утвердил закон, регулирующий эвтаназию. За документ проголосовали 20 из 31 сенатора. Нижняя палата одобрила его в августе. Это делает Уругвай первым государством в преимущественно католической Латинской Америке, где эвтаназия разрешена законом, а не судебным прецедентом, отмечает Associated Press.

Новая норма разрешает эвтаназию, проводимую медицинским работником; ассистированное самоубийство (самостоятельный прием пациентом назначенного препарата) не допускается. Обязательны психическая компетентность пациента и заключения не менее двух врачей о том, что человек способен принять осознанное решение.

В отличие от законов ряда штатов США, Австралии и Новой Зеландии, уругвайский закон не содержит "срока жизни" как критерия. Право на эвтаназию получают совершеннолетние пациенты с неизлечимыми заболеваниями, вызывающими "невыносимые страдания", даже если диагноз не является терминальным.

Текст закона говорит, что воспользоваться процедурой могут "граждане Уругвая (по рождению или натурализованные) и иностранцы, которые достоверно подтвердят свое обычное проживание в стране". Туристы и нерезиденты под действие не подпадают.

В Колумбии и Эквадоре эта процедура не считается преступлением после решений Верховного суда.

