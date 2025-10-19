x
19 октября 2025
Здоровье

Музыка может облегчить боль после операции или болезни

Исследования
Медицина
время публикации: 19 октября 2025 г., 17:34
AP Photo/Petr David Josek

Исцеляющая сила музыки кажется естественной и понятной – ведь она уже много веков занимает важное место в человеческой культуре. Однако научное понимание того, действительно ли музыка способна ослаблять острую и хроническую боль и каким образом это происходит, это явление называют музыкально-индуцированной анальгезией, пока находится на ранней стадии развития. Попытки использовать записанную музыку для облегчения боли при стоматологических процедурах предпринимались еще в конце XIX века, задолго до появления местной анестезии. Сегодня ученые пытаются определить, в каких условиях музыка оказывает наибольший обезболивающий эффект.

Так, исследователи из Университета Эразма в Роттердаме провели эксперимент с участием 548 добровольцев, чтобы выяснить, как прослушивание пяти разных жанров – классической, рок-, поп-, городской и электронной музыки – влияет на переносимость острой боли, вызванной воздействием экстремально низких температур. Результаты показали, что любая музыка помогала участникам лучше справляться с болью, однако ни один жанр не оказался безусловным лидером.

Ученые заметили, что чем больше людям нравился выбранный жанр, тем выше была их устойчивость к боли. Многие ожидали, что классическая музыка окажет наибольший эффект, но все больше данных указывает: лучше всего работает именно та музыка, которая вам по душе. Точные причины пока остаются неизвестными, однако, как утверждают исследователи, дело может быть в том, что знакомая музыка вызывает больше ассоциаций, воспоминаний и эмоциональных откликов.

Здоровье
